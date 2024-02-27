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İstanbul Kültürler Korosu İzmit'te büyüledi

YAŞAM 27.02.2024, 09:02
İstanbul Kültürler Korosu İzmit'te büyüledi

İstanbul Kültürler Korosu, büyüleyici konseriyle SEKA ve İzmit’in zengin mirasını bir kez daha yansıttıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sekalılar Derneği, SEKA’nın ve İzmit’in zengin mirasını yaşatmak ve kendileri için Sekalılar Lokalini hayata geçiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etmek amacıyla İstanbul Kültürler Korosu’nu İzmitlilerle buluşturdu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SEKA kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Sekalılar Lokalini hayata geçirmişti. Kocaeli Sekalılar Derneği de Başkan Hürriyet’e teşekkür etmek ve SEKA mirasını yeniden yaşatmak adına anlamlı bir geceye imza attı. İstanbul Kültürler Korosu, müzik şöleni ile İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Meçkeli, Kocaeli Sekalılar Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Suavi Oktay, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külahlı, Seka Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, Numan Gülşah ve SEKA emeklileri ile aileleri katıldı.

Serdar Taştanoğlu tarafından 2016 yılında kurulan ve farklı etnik kökenlerin izlerini taşıyan İstanbul Kültürler Korosu, İzmitlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Memleketim, Yiğidim Aslanım, İzmir Marşı, Eski Dostlar, İçin İçin Yanıyor, Hayat Bayram Olsa ve çok daha fazla kıymetli eseri farklı dillerde seslendiren koro büyük alkış aldı.

Seka’ya vefasını her daim gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’in kalbi SEKA’nın hafızasını onurlandırmak, geçmişimizi anmak ve geleceğimize ışık tutmak için toplandık. SEKA, sadece bir fabrika değil, aynı zamanda İzmit’in ruhunu yansıtan, bu şehrin dokusuna işlemiş bir yaşam biçimi oldu. İzmit’te yaşayan herkesin hayatına, doğrudan ya da dolaylı olarak dokunmuş bir mirasın temsilcisi" dedi.

“SEKA’NIN HATIRASINI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

SEKA’nın unutulmaması, hafızalarda hep taze kalmasının kendileri için önemli olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet,  "SEKA’nın kapatılması, bizler için sadece bir dönemin sonu değil, aynı zamanda bu şehrin hafızasında silinmez izler bıraktı. Ancak unutmayalım ki, geçmişte yaşananlar, bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiriyor. SEKA’nın mirası da, bu şehrin her köşesinde, her birimizin hayatında yaşamaya devam ediyor.  Ve bugün, bu mirasa sahip çıkarak, SEKA’nın hatırasını yaşatmaya devam etmeliyiz" diye konuştu.

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