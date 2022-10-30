İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı'nı çok sevdi

İstanbul'da Kemerburgaz Kent Ormanı, açıldığı günden itibaren İstanbullular için nefes alma, eğlenme ve sosyalleşme alanına dönüştü. 3 yıl içerisinde 1 milyon aracın giriş yaptığı orman, milyonlarca ziyaretçiye hoş vakit geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Ekim’inde hizmete açtığı Kemerburgaz Kent Ormanı, 3 yıl içerisinde İstanbulluların uğrak noktalarından birine dönüştü.

Yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk parkları, dinlenme alanları ve aktiviteleri misafirleri tarafından çok sevildi. Ormana bugüne dek yaklaşık 1 milyon araç giriş yaparken, milyonlarca ziyaretçi ağırlandı.

Hafta sonu bazı günlerde ormandan aynı anda 30 bin kişi, keyifli bir gün geçirecekleri aktivitelerle buluştu.

YEŞİL ALANIN ÇOK ÖTESİNDE

Toplam 5,5 milyon metrekarelik alana sahip Kemerburgaz Kent Ormanı, ağaçların arasında, dere ya da göl kenarında piknik yapmak isteyenlere de, koşu ya da yürüyüş yapmak isteyenlere de bu imkanı fazlasıyla sunuyor.

Öte yandan isteyenler ormanda bulunan aktivitelerin de keyfini çıkarabiliyor. Motokros, tenis, fonksiyonel fitness, yoga, pilates gibi spor eğitimleri, atlıkarınca, buz pisti, macera parkı ve zipline gibi eğlence alanları, kafe ve restoranları, elektrikli aile bisikleti kiralama imkanı, çocuklara yönelik oyun atölyeleri, tiyatro, drama, resim, müzik ve dans dersleri, düzenlenen konser ve festivaller ile doğa ile iç içe benzersiz deneyimler İstanbullulara sunuluyor.