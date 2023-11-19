İstanbul göle döndü

İstanbul’da sabaha karşı başlayan yağış, sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili oluyor. En fazla yağış Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde ölçüldü.İSTANBUL (İGFA) - ​İstanbul’da bu hafta sonu için beklenen yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Bugün gün boyunca devam etmesi beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren lodostan karayele dönmesi ile birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi (4-6 °C) bekleniyor. Rüzgarın da zamanla şiddetini artırarak kuzeyde kalan ilçelerde fırtına şiddetinde (50-80 km/s), güneyde kalan ilçelerde ise kuvvetlice (30- 50 km/s) eseceği bekleniyor.

EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ VE ÜMRANİYE’DE

İstanbul ilçelerde saat 18.30 itibariyle en fazla yağış ise Beykoz (53 kg/m2) , Ümraniye (49.8 kg/m2), Sancaktepe (49.1 kg/m2), Pendik (46.8 kg/m2) ve Sarıyer (46.7 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

5.045 PERSONEL, 2.104 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 5.045 personel, 2.104 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi vb. toplam 1.733 ihbara müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Sorun Yaşanan Noktalar / Önemli Olaylar

1. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları deniz ulaşımı seferlerinde aksaklık yaşanmaktadır.

2. Arnavutköy, Karaburun Sahil Cad. üzeri – göllenme (müdahale edildi)

3. Bakırköy, Yeşilköy, Yeni Havaalanı Cad. üzeri – göllenme (müdahale edildi)

4. Bakırköy, Basınköy, Çekmece İstanbul Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

5. Bakırköy, Eski Havalimanı Cad. Demiryolu alt geçidi - göllenme (müdahale edildi)

6. Bakırköy, Sahilyolu Galeria alt geçit - göllenme (müdahale edildi)

7. Beyoğlu, Kemeraltı Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

8. Çekmeköy, Hüseyinli, Beykoz Cad. üzeri - göllenme (ilçe belediyesine yönlendirildi)

9. Esenyurt, Akçaburgaz Mah. Küçükyazma Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

10. Eyüpsultan, Hasdal Kemerburgaz girişi alt geçit mevkii - göllenme (müdahale edildi)

11. Eyüpsultan, İstanbul Cd. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

12. Fatih, Samatya alt geçidi - göllenme (müdahale edildi)

13. Fatih, Eminönü yaya alt geçidi - göllenme (müdahale edildi)

14. Gaziosmanpaşa, Yeni Mah. Galeri Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

15. Kadıköy, Fener Kalamış Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

16. Kadıköy, Dalyan Park içi - ağaç devrilmesi (müdahale edildi)

17. Kadıköy, T3 Moda Tramvay Hattı yolu üzeri – göllenme, kısa süreli sefer aksaklığı

(müdahale edildi)

18. Küçükçekmece, Menekşe Sahil Park içi - göllenme (müdahale edildi)

19. Maltepe, Altıntepe Mah. Bağdat Cad. üzeri alt geçit - göllenme (müdahale edildi)

20. Pendik, Kaynarca üst geçidi mevkii - göllenme (müdahale edildi)

21. Sarıyer, Tarabya Huber Köşkü önü - göllenme (müdahale edildi)

22. Sarıyer, Emirgan, Doğru Muvakkithane Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)

23. Sarıyer, Maslak Ayazağa Cendere caddesi üzeri - göllenme (müdahale edildi)

24. Sarıyer, Maslak , Atatürk Oto Sanayi Sitesi 1. Kısım No 252 – su baskını (müdahale edildi)

25. Sarıyer, Postacı Halil Sokağı girişi - göllenme (müdahale edildi)

26. Sultangazi, Habipler Eski Edirne Asfaltı üzeri - göllenme (müdahale edildi)

27. Şile, Ağlayankaya Caddesi üzeri - göllenme (müdahale edildi)

28. Şişli, Harbiye, Taşkışla Cad. Tünel içi - göllenme (müdahale edildi)

29. Üsküdar, Bulgurlu Cad. üzeri - göllenme (müdahale edildi)