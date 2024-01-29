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İstanbul 'Gençlere Alan Açık' dedi ve yarışma çağrısı yaptı

YAŞAM 29.01.2024, 18:42
İstanbul 'Gençlere Alan Açık' dedi ve yarışma çağrısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, genç sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri alan oluşturma hedefiyle başlattığı yarışmaların ikincisini medya sanatı alanında düzenledi. Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması’na başvurular 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA)-  Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır şekilde, genç sanatçıları kendilerini özgür hissettikleri bir ortamda sanat pratiklerini ve hikâyelerini anlatmaları için teşvik eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, resim alanında başlattığı “Gençlere Alan Açık” yarışma serisinin ikincisini medya sanatı alanında düzenliyor.

Proje sahipliğini Banu Seyhan’ın yaptığı yarışma kapsamında; sanatı, teknoloji ile bir araya getiren, sanatçı ve tasarımcıların geleceğin öncü bakış açılarıyla oluşturdukları medya sanatını en iyi yansıtan eserler belirlenecek.

Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunlarının özgün çalışmalarıyla katılabilecekleri yarışmaya, 30 yaş altı katılımcılar 1’er eser ile başvurabilecek.

kultur.istanbul/genclerealanacik adresinden online olarak yapılacak başvurular, 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Derya Yücel, Ecem Dilan Köse, Lalin Akalan, Mehmet Ünal, Murat Abbas, Ouchhh ve Selçuk Artut’tan oluşan Seçici Kurul, oylarıyla 1’inci, 2’nci ve 3’üncüyü belirleyecek.

Kurul tarafından seçilen eserler, Taksim Sanat’ta sergilenerek aynı tarihlerde Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden halk oylamasına sunulacak. Kazanan eser sahibi, Halk Ödülü’nü alacak.

Yarışmada Birinciye 75 bin TL, İkinciye 50 bin TL, Üçüncüye 25 bin TL ve Halk Ödülü 25 bin TL verilecek.

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