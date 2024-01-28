İstanbul Film Festivali jürileri belirleniyor

Bu yıl 17-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 43. İstanbul Film Festivali’nin jürileri belirlenmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Film Festivali tarafından düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması, kısa film yapımını teşvik etmeyi, bu alandaki gelişimi destekleyerek nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

43. Ulusal Kısa Film Yarışması’na katılacak filmleri değerlendirecek jüri üyeleri belirlenmeye başladı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)'ndan yapılan açıklamaya göre, 17-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek festivalin jürisinde yönetmen Kasım Ördek, yönetmen ve görsel sanatçı Zeynep Demirhan, oyuncu, yazar ve yönetmen Barış Gönenen yer alacağı duyuruldu.

Jüri tarafından seçilecek En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 30 bin TL ile ödüllendirilecek.