İstanbul Eyüpsultan'da uzay yolculuğu sürüyor

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi Ali Kuşçu Uzay Evi’nde, uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimler yoğun katılımla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim programları kapsamında; gezegenler, gök olayları, astronotların yaşamı, takım yıldızlar, Ay’a yolculuk, uzay istasyonu ve roketler konularında eğitimler veriliyor.

Ali Kuşçu Uzay Evi kurulduğu günden bu yana hem yüz yüze hem de online eğitimlerle 81 ilden 85 bin öğrenciye hizmet verdi.

Haftanın dört günü, üç seans olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere özel olarak hazırlanan videolarla konu anlatımı yapılıyor. Video gösteriminin ardından ise uzay tulumlarını giyen öğrenciler yaş gruplarına ve bilgilerine göre çeşitli atölye çalışmalarına katılıyor.

UZAY MACERASINA SİZ DE KATILIN

Eğitimlere katılan öğrenciler tüm anlatılan konuları büyük bir dikkatle dinliyor. Burada aldıkları eğitimi çok faydalı bulduklarını belirten öğrenciler özellikle görerek öğrenmenin kendileri için çok daha akılda kalıcı olduğunu belirtiyor. Özellikle eğlenerek öğrendiklerinin de vurgusunu yapan öğrenciler tüm öğrencilerin buraya gelerek uzay macerasına katılması tavsiyesinde bulunuyorlar.

Eğitimlere bireysel olarak gelmek isteyenler için ise Cumartesi günleri 10:00-11:30 saatleri arasında eğitimler düzenleniyor.

Randevu sistemiyle düzenlenen eğitimler için öğretmenler 02124401566 numaralı telefonu arayıp kayıt yaptırabiliyor.