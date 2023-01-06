İstanbul Eyüpsultan'da liselilere 750 TL eğitim desteği

İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, her yıl olduğu gibi bu yılda üniversiteye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin eğitimlerine destek olmak amacıyla eğitime destek paylarını vermeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Eğitim destekleri, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB'e bağlı tüm liselerin son sınıfında ve Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan öğrencilere 750 TL olarak verilecek.

Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim desteklerini veren Başkan Deniz Köken, hayatın dört seçenekten ibaret olmadığını belirterek, kendilerine küçükte olsa eğitim desteği vermek istediklerini belirtti.

Eğitim desteklerini Başkan Deniz Köken’den alan öğrenciler verilen destek için Başkan Deniz Köken’e teşekkür etti.