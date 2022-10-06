İstanbul Eyüpsultan'da Gençlik Eğitim Forumu başladı

İstanbul'da Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in girişimleriyle, gençlerle birlikte, gençler için kurulan Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Eyüpsultan Gençlik Eğitim Forumu (EGEF) başladı.İSTANBUL (İGFA) - Gençlik Meclisi Eğitim Komisyonu tarafından organize edilen forum, Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Başkan Deniz Köken’in “İstanbul'un kalbi Eyüpsultan'ı hep birlikte yöneteceğiz” mesajı verdiği ve Eyüpsultanlı 17 – 25 yaş arası gençlerin ilçe yönetiminde söz hakkına sahip olması amacıyla kurulan Gençlik Meclisi’nin düzenlediği forum, 5 – 7 Ekim tarihleri arasında devam edecek.

Forumda öncelikle Spor ve Sağlık, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Kültür – Sanat, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve Ekoloji alanlarında komiteler oluşturuldu.

Oluşturulan 9 komite kendi alanlarıyla ilgili sorunları masaya yatırarak, yurt ve dünya genelinde yaşanan bu sorunların çözümü için neler yapılabileceği konularında tartışıp çözüm önerileri sunuyor.

ÇÖZÜM TASLAKLARINDAN İLK ÜÇ TANESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE GÖNDERİLECEK

Etkinlik Başkanı Elif Cerit forumla ilgili olarak, "Sayın Belediye Başkanımız Deniz Köken vasıtasıyla kurulan Gençlik Meclisi’nin ilk büyük icraatı. Arkadaşlarımız oluşturulan 9 ayrı komitede kendi konularıyla ilgili konuşuyorlar, tartışıyorlar. Forumun son günü, genel kurul formatında oluşturacağımız ortamda, üretilen çözüm önerilerini oylayacağız. Hazırlanan çözüm taslaklarından en çok geçer oy alan ilk üç tanesi Ankara’ya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilecek. Bizim amacımız Eyüpsultan gençleri başta olmak üzere 17 – 25 yaş arası gençlerin ülke gündemiyle alakalı seslerini Ankara’ya iletmek" şeklinde konuştu.