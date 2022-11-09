İstanbul Eyüpsultan'da 'Edebiyat Okulu'nda denemeler başladı

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi tarafından, gençleri edebi anlamda yetkin eserler ortaya çıkarabilmesi için desteklemek amacıyla kurulan Edebiyat Okulu'nda eğitimler başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl yedincisi düzenlenen Edebiyat Okulu’nda şiirden denemeye, hikâyeden romana birbirinden seçkin ve yetkin eğitmenler eşliğinde; kalem ve yazı sanatının teorik, retorik ve pratik yönlerinin paylaşılacağı eğitimler yedi ay sürecek.

Roman, deneme, hikaye ve şiir olmak üzere dört ayrı atölyede gerçekleştirilecek olan eğitimlerde Türk ve Dünya edebiyatının güzide metinlerini okunacak, yazma sanatı üzerine kalem oynatılacak, ülkemizin birbirinden kıymetli yazar ve sanatçıları gençlerle buluşacak.

Ülkemizin sanat ve düşünce dünyasına imza atacak yazarları ortaya çıkarmayı hedefleyen Edebiyat Okulu’nda eğitimler her cumartesi Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde veriliyor.

Edebiyat Okulu’nda Roman Atölyesi’nde Osman Koca, Hikaye Atölyesi’nde Erhan Genç, Şiir Atölyesi’nde Tuba Kaplan ve Deneme Atölyesi’nde Dürdane İsra Çınar eğitim veriyor.

“DÖRT FARKLI TÜRDE ATÖLYENİN DÜZENLENDİĞİ BELKİ İLK ATÖLYELERDEN”

Bu atölyelerden biri olan Deneme Atölyesi eğitmeni Dürdane İsra Çınar yapacakları çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Deneme Atölyesi Eyüpsultan Belediyesi’nin bize tanıdığı güzel bir imkan oldu. Dört farklı türde atölyenin düzenlendiği belki ilk atölyelerden. Müstakil olarak roman, hikaye, şiir, deneme gibi atölyeleri ayrı ayrı görmek mümkünken, burada böyle bir imkana kavuştuk. Uzun soluklu olacak, yaklaşık 6 ay sürecek. Hem okuma hem yazma olarak devam edecek. Yeni metinler keşfedeceğiz, yeni yazarlar tanıyacağız. Düşünce ve edebiyatın birlikte yolculuğunda sürecek bir atölye olmasını umut ediyorum. Beraber öğrenip beraber okuyacağımız bir atölye olacak. Bundan yana çok mutluyum. Bize bu imkanı tanıdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken'e de özellikle teşekkür ediyorum"