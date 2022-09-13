İstanbul Esenler 'Film Günleri'ne hazırlanıyor

İstanbul'da Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan “Esenler Film Günleri” için hazırlıklar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Esenler’de bir araya getirecek etkinlik kapsamında sinema dünyasının önemli sinemacıları ve seçkin yapımlar seyirciyle buluşacak.

Etkinlik bu yıl özel konukları ve filmleriyle dünyanın neşesi olan çocukları selamlayacak.

11-15 Kasım tarihleri arasında 3’üncü kez sinemaseverleri ağırlayacak olan “Esenler Film Günleri”, bu yıl programına eklenen “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” ve yepyeni fikirleriyle sinema profesyonelleri ve seyircileri buluşturmaya hazırlanıyor.

DESTEKLERE BAŞVURULAR 30 EYLÜL'E KADAR DEVAM

Bu arada kısa film türünde yeni üretimleri desteklemek, geleceğin yapımcı ve yönetmenlerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla üç projeye toplam 120 Bin TL doğrudan desteğin sağlanacağı bölüme ilgi ise yoğun.

Senaryo aşamasındaki projelerin üretimine yardımcı olmak, yönetmen ve yapımcılara proje geliştirme, sunma ve uluslararası festivaller noktasında eğitimler vererek sinema sektörüne uzun vadede fayda sağlamayı hedefleyen desteklere başvurular 30 Eylül’e kadar devam ediyor.