İstanbul Esenler'den 'kısa film'lere destek

İstanbul'da 'Esenler Film Günleri' bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında 3’üncü kez sinemaseverleri Esenler’de bir araya getirecek.İSTANBUL (İGFA) - Esenler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 11-15 Kasım tarihleri arasında 3’üncü kez seyircilerle buluşacak “Esenler Film Günleri”nin bu yılki programında, Türkiye’de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak için düzenlenen “Esenler Kısa Film Yarışması” ve sinema profesyonelleri ile geleceğin yapımcı ve yönetmenlerini bir araya getirmeyi hedefleyen “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” de yer alıyor.

Yarışmaya ve yapım desteğine başvurular 30 Eylül tarihine kadar devam ederken, kazanan isimlere 15 Kasım tarihinde gerçekleşecek törende ödülleri takdim edilecek.

TÜRK SİNEMASINA DESTEK

“Esenler Film Günleri” kapsamında gerçekleştirilecek “Esenler Kısa Film Yarışması” için başvurular sürüyor.

Tür ve tema ayrımı yapılmaksızın, 18 Kasım 2021 tarihinden sonra çekilmiş kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinden birinde, süresi 15 dakikayı aşmayan ulusal filmlerin başvuru yapabileceği yarışma, kısa film türündeki üretimleri destekleyerek, Türkiye’de bu türün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

“3. Esenler Kısa Film Yarışması”nda finale kalan filmlerden birinciliği elde eden filme 30 bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncü filme ise 10 bin TL olmak üzere toplam 81 bin TL para ödülü takdim edilecek. Ayrıca bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 10’a girerek finale kalan ancak derece alamayan 7 film, motivasyon desteği olarak 3 bin’er TL gösterim telifinin sahibi olacak.

Yarışmanın jürisinde yer alacak isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirilirken, sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşacak özel bir kadronun, yarışma jürisinde yer alması bekleniyor.