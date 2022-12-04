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İstanbul'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel iki eser

YAŞAM 04.12.2022, 18:10
İstanbul'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel iki eser

Sanatçı Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kültür, sanat, restorasyon, kültür mirası, yayıncılık gibi pek çok konuda açıklamalar yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki yıl aranın ardından kapılarını tekrar aralayan 39. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Günün erken saatlerinde fuara gelerek stantları gezen İmamoğlu, yayınevlerinin görevlileriyle sohbet etti. İstanbul ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen kitapseverlerle hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu. öğleden sonra fuar çerçevesinde gerçekleşen İBB Yayınları söyleşisine katıldı

İBB Yayınları’nın Cumhuriyetin 100. yılı için çok özel eserlerin hazırlığında olduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu, Lozan ve Cumhuriyet konulu iki dev eserin yayıncılık dünyasına hediye edileceğinin bilgisini paylaştı.

İBB Yayınları’nda muhteşem işler ortaya koyduklarını belirten Başkan İmamoğlu, "Işık tutacak, insanları bilgiyle buluşturacak eserler. Her biri bir araştırma eseri. Yani bir yıllık, bir buçuk yıllık altı aylık, yedi aylık muhteşem işler. Cumhuriyet’in 100. yılına da çok özel hazırlanıyoruz bu arada. 15 ciltlik muhteşem bir Cumhuriyet yüzyılını anlatan bir kitap geliyor. Yaklaşık iki buçuk yıldır çalışıyoruz. Yine çok özel bir Lozan kitabı geliyor iki ciltlik. 2023’te Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında İstanbullulara hediye edeceğimiz eserler olacak" diye konuştu.

Söyleşi sonrası gazetecilerin son gerçekleşen UKOME toplantısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Başkan İmamoğlu, “Teklifi oraya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sonuçta İstanbullu kazanmıştır. Ama bu yetmez, daha fazla ihtiyacı var” dedi.  Taksiciler Odası’nın Saraçhane’de gerçekleştirdiği taksi eylemine de değinen İmamoğlu, “Taksiciler Odası Başkanı, İstanbul'daki esnafının çıkarını ve iyiliğini değil sadece İstanbul'daki taksi plakalarının çıkarını düşündüğünden hala bu işte bir direnç ortaya koyuluyor. Daha önce bu işin engellendiği için defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Sayın Bakan'a övgüler sıralayan Taksi Odası Başkanı, bu sefer taksi arttığı için İstanbul Saraçhane'nin önünde karşı gösteri yaptılar. Marifet kimdi onu halk da biliyor, taksici de biliyor” ifadelerini kullandı.

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