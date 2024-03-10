İstanbul'da 'Zirvedeki Kadınlar' ödüllendirildi

“Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni” Üsküdar Üniversitesi’nde yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Üsküdar Üniversitesi ÜSÇÖZÜM (Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) ve TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konferderasyonu) iş birliği ile düzenlenen “Zirvedeki Kadınlar Ödül Töreni”, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleşti.

Prof. Dr. Mustafa Uslu yönetimindeki Marmara Üniversitesi Oda Müziği Topluluğu’nun İstiklal Marşı ve ardından müzik dinletisi ile başlayan programın açılışında konuşan Kadın Platformları Başkanı Ayşe Çebi, 8 Mart’ın sadece kutlama değil aynı zamanda bir çağrının, umut ışığının ve birlikteliğin adı olduğunu söyledi.

Birçok kadının eşitsizliklerle mücadele ettiğini de sözlerine ekleyen Çebi, “Kadınlar her daim insanlık tarihini şekillendiren, bilimden sanata, politikadan ekonomiye, her alanda derin izler bırakmıştır. Kadınların güçlenmesi sadece kadınlar için değil, tüm toplum için daha parlak bir geleceğin kapılarını açmaktadır. Mustafa Kemal’in liderliğinde Türkiye’de kadın hakları alanında çığır açan reformlar gerçekleştirildi. Atatürk’ün bu çabaları bugün de kadınların haklarını savunma mücadelesinde bize ilham vermeye devam ediyor.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal, konuşmasında ÜSÇÖZÜM’ün kuruluş amacından bahsederek şunları kaydetti:

“Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Tarhan liderliğinde kuruldu. Bireysel ve toplumsal olarak sorunlara odaklanarak, kadın özelinde ama birey özelinde, kadın erkek ayrımı yapmadan, tüm bireylerin karşılaştığı sorunları, toplumsal etki yaratan durumları analiz etmek, bunlarla ilgili üniversitede çözüm arayışlarında bulunmak projeler yapmak, etkinliklerle sesimizi duyurabileceğimiz pek çok liderlik çalışmalarına öncülük etmek için kurulmuş bir merkezdir. Biz bu merkezde 2022’den bu yana 5 yıllık olarak hazırladığımız Üsküdar Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eylem Planını yürütmekteyiz ve bu kapsamda pek çok kadın çalışmalarına da öncülük etmekteyiz. Burada kadın istihdamını önemsiyoruz. Üniversitemiz özelinde konuşacak olursak, kadın öğrencilerimizin istihdam edilmesi ve bunların takip edilmesi, kadınları iş hayatına hazırlama iş yaşamına yönlendirme gibi pek çok amaç kapsamında faaliyetler yürütüyoruz.”

İnsanlığın çözemediği konunun kadın-erkek ayrımı değil, olgunluğa erişememek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nazife Güngör, "İnsanlık henüz kendisini çözemedi. ‘İnsan’ insandır, ‘insan’ efendi ve köle, kadın ve erkek diye ayrılamaz.” dedi. Cevdet Akay ise, “Sizler günümüzün kadın kahramanlarısınız. Bizler bunun bilincinde olarak her zaman yanınızda olmalı, mücadelenize katkı sağlamalıyız.” dedi.