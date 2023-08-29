İstanbul da zaferin 101. yılına hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, büyük zaferin 101’nci yıldönümünde İstanbul geleninde kutlamalar gerçekleştirecek. Yenikapı’daki etkinlik ve konserlerin yanı sıra Tuzla, Çekmeköy, Esenler ve Bağcılar da kutlamalar yapılacak. Ücretsiz konserlere dileyen tüm İstanbullular katılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayram kutlamaları için İstanbul hazır.

Aydilge, Özgün, Bahadır Tatlıöz, Zakkum, Feride Hilal Akın, Emre Altuğ ve Norm Ender meydanlarda İstanbullularla buluşacak. Büyük kutlamanın adresi Yenikapı olacak. Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar, Santı&Tuğçe, Big Rhythm sahne alacak. Gecenin finalinde Gülşen İstanbullarla buluşacak. Bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için İBB’nin işlettiği toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

BAYRAM SÜRESİNCE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

MEYDANLARDA YILDIZLAR GEÇİDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği konserler kapsamında Tuzla Sahil Tören Alanı’nda Aydilge ve Özgün, Çekmeköy Madenler Meydanı’nda Bahadır Tatlıöz ve Zakkum, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Feride Hilal Akın ve Emre Altuğ, Bağcılar Meydanı’nda da DJ Göktuğ Gönce ve Norm Ender bayram kutlamalarında sahne alacak. Tuzla, Çekmeköy ve Esenler’deki meydan konserleri 19.30’da, Bağcılar Meydanı konseri ise 20.00’de başlayacak.

YENİKAPI’DA BÜYÜK COŞKU

İstanbul’u bayram coşkusu, zafer gururunda buluşturacak büyük buluşma Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. İstanbullular, 14.00’den itibaren etkinlik alanına giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan kutlama, Dans Fabrika ile Dans Atölyesi’nin yanı sıra hem çocuk hem de yetişkinler için düzenlenecek çeşitli atölyelerle devam edecek. Şarkılarını milyonların ezbere bildiği sevilen sanatçı Gülşen, gecenin finalinde sahne alacak.

EĞLENCE MÜZELERDE VE SARNIÇLARDA HIZ KESMEYECEK

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ, işletmesi altındaki müzelerde ve kamusal bir yaşam alanı olan Müze Gazhane’de tüm güne yayılan etkinlikleri İstanbullularla buluşturacak. Ayrıca 30 Ağustos’a özel olarak Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi girişleri, 12 yaş altı 1 çocuk ve beraberindeki 1 ebeveyne ücretsiz olacak.