İstanbul'da vektörle mücadele çalıştayı hazırlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, insanlara ve hayvanlara kitlesel olarak hastalık bulaştıran ve salgın şeklinde toplum sağlığını etkileyen vektörlere karşı mücadelede etmek için çalıştay düzenleyecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı, vektörlerin dünyada ve ülkemizde ekolojik ve çevresel faktörlerin yayılım ve yoğunluk değişkenliklerini bilimsel verilerle analiz edecek. 26 Ocak’ta Şile Engelliler Kampı Konferans Salonunda, alanında uzmanlar vektörle mücadele için bir araya gelecek.

Önümüzdeki kısa ve orta vadeli eylem planını hayata geçirmek adına ‘Vektörlerle Mücadelede Dinamik Çözümler Çalıştayı’nı; alanda çalışan uzmanlar, akademisyenler, Vektörlerle Mücadele Bilim Kurulu ve ilçe belediyelerden vektörlerle mücadele birimlerinin katılımıyla düzenleyecek.

VEKTÖRLE MÜCADELE TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINACAK

Çalıştayda, iklim değişiklikleri ve bölgesel faktörler gibi değişken parametrelerden dolayı oluşan problemlere karşı vektörlerle mücadele yöntemleri ele alınacak.

Moderatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Salih Bülent ALTEN’İN üstleneceği çalıştayda; kültürel mücadele-fiziksel mücadele, biyolojik-kimyasal mücadele, afet ve salgın durumunda vektörlerle mücadele eylem planı, geçmişten geleceğe çevresel ve iklimsel değişimlerin vektörlere etkisi, mücadelede yenilikçi yaklaşımlar ve etkili mücadelede profesyonel ekiplerin oluşumu gibi konu başlıklarıyla vektörlerle mücadele hizmetleri tüm boyutlarıyla ele alınacak.