İstanbul'da Uluslararası Kültür Günü'nde renkli görüntüler

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Kültür Günü’nde 30 ülkeden uluslararası öğrenciler, kültürel tanıtım stantları kurarak zengin miraslarını paylaştıİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticaret Fest’24 kapsamında Uluslararası Kültür Günü’nde 6 kıtadan öğrencilerin kültürlerini sergilediği renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Üniversitede eğitim gören 87’den fazla ülkeden 1300’ü öğrenciyi temsilen; Azerbaycan, Doğu Türkistan, Filistin, Kazakistan, Kırgızistan, Moritanya, Endonezya, Myanmar, Tayland, Hindistan, Nijer, Etiyopya, Kuzey Makedonya, Irak, Sudan, İran, Gambiya, Pakistan, Gürcistan, Mısır, Çeçenistan, Çad, Tanzanya, Burkina Faso, Özbekistan, Bangladeş, Afganistan, Filipinler, Türkmenistan, Cezayir stantları açıldı. Etkinlikte Özbekistan’ın geleneksel yemeklerinden Özbek pilavı tüm katılanlara ikram edildi.

Uluslararası Kültür Günü açılış kurdelesini İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kurulay, Rektör Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, Genel Sekreter Erdal Cesar ve uluslararası öğrenciler birlikte kesti. Açılışta konuşan Dr. Kuralay, üniversitede adeta bir bayram havası olduğunu belirterek “Milletlerarası bir bayram atmosferindeyiz. 30 ülkeden öğrenci kardeşlerimizin organize ettiği, milli tat ve kıyafetlerini tanıttıkları bir dünya pazarında bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlar birlikte, beraber ve barış içerisinde yaşamanın da bir örneğini sergiliyorlar. Üniversitemiz inşallah önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutunu daha da pekiştirecek” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNÜL ELÇİMİZ OLUYORLAR

Türkiye son yıllarda küresel bir aktöre dönüştüğünün altını çizen Dr. Kuralay, “Türkiye 338 bin uluslararası öğrenci sayısı ile dünyada ilk 10’da yer alıyor. Böylelikle Türkiye uluslararası öğrenciler için merkez durumunda. Çok büyük bir güç diyebiliriz. Bu öğrencileri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Her insan kültürüyle gelir sizin kültürünüzle uğurlanır. Öğrencilerimiz kendi kültürü ile geldiler, ülkelerine dönerken birim kültürümüzle dönüyorlar. Yani bizim gönül elçilerimiz oluyorlar. Bu durum aynı zamanda büyüyen Türkiye’nin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

BARIŞIN YOLU BİRBİRİNİ TANIMAKTAN GEÇER

Prof. Dr. Avşar da üniversite açısından tarihi bir gün olduğunu belirterek, “Böyle bir etkinliği düzenlediği için Uluslararası Öğrenci Topluluğuna ve katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın barışa ihtiyacı var. Barışın yolu birbirini tanımaktan geçer. Böyle etkinlikler ne kadar çok olursa ve yarın ülkelerinde önemli yerlere gelecek olan öğrencilerimiz, bizi ve birbirini tanırsa yakın gelecekte daha huzurlu daha barış içerisinde bir dünyada uyanmış oluruz” ifadelerini kullandı. Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkanı Azerbaycanlı Yunis Mammadov ise “Bugün 30 ülkeden stant açıldı. Kültürel çeşitlik için böyle bir etkinliğe ihtiyacımız olduğunu düşündük. Önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi istiyoruz.” dedi.