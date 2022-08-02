İstanbul'da ulaşım tamamen dijitalleşti

İstanbul’da ulaşım tamamen dijital hale geldi. Ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren İstanbulkart, telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen mobil uygulaması İstanbulkart Mobil ile seyahat imkanı sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR kodla ödeme özelliği artık Marmaray’da da kullanılabilecek. Seyahat etmek için fiziksel karta ihtiyaç duymayan İstanbullular Marmaray aktarmasını da kolayca yapabilecek.

Marmaray’a 332 yeni nesil QR kodlu turnike, 346 iade alabileceği turnike konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ağıyla entegre bu yeni sistemle İstanbul’da kesintisiz digital ulaşım imkanı da sağlanmış oldu.