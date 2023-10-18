İstanbul da ücretsiz taşınmaya katıldı

Bursa’nın ardından İstanbul’da da 65 yaş ve üstü yolcular toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edecek. İBB, üç yıl önce hayata geçirdiği Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) ile yolcuların maliyetini karşılamaya devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üstü ücretsiz ulaşıma devam kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu dorultuda karar aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ulaşım vizyonu doğrultusunda 3 yıl önce Özel Taşımacılık İşletim Sistemi’ni (ÖTİS) uygulamaya konuldu. Sistem sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından sübvanse edildi. Oluşan fark İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerine ödeniyor ve toplu ulaşımın mali yük esnafça değil, İBB tarafından karşılanıyor.

ALINAN KARAR İSTANBUL'DA UYGULANMIYOR

ÖTİS ile yolcu maliyetleri İBB tarafından karşılanırken yolculara ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmıyor. İBB’nin maliyet sorumluluğunu üstlenmesi sebebiyle 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu gurupları, diğer tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerinin aldığı karardan etkilenmiyor. Halk otobüslerince ücretsiz taşımaya karşı alınan veya ileride alınacak kararlar İstanbul’da uygulanmıyor.