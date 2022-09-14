İstanbul'da 'tek yapı dönüştürme' Kadıköy'de başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri KİPTAŞ, BİMTAŞ ve İmar A.Ş., kurum tarihinde ilk kez “Tek Yapı Dönüştürme Projesi” gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - KİPTAŞ, kurum tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan ‘Tek Yapı Dönüştürme Projesi’ni, Kadıköy Kozyatağı’ndaki Özden Apartmanı’nda başlattı.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi’deki Özden Apartmanı’nda yaşayan kat maliklerinin depreme dayanıklı yeni yuvalarının temeli, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından atıldı.

Başkan İmamoğlu, temel atma töreni öncesinde bir konuşma yaptı. İstanbul’a kentsel dönüşümde bir zihniyet değişimi yaşattıkların belirten İmamoğlu, KİPTAŞ’ın tarihinde ilk kez tekil bir binanın dönüşümünü gerçekleştirdiğini vurguladı.

Depreme karşı kentsel dönüşüm mücadelesinin topyekun seferberlik gerektirdiğini vurgulayan İmamoğlu, bu kapsamda ‘Deprem Koordinasyon Kurulu’ kurulması yönündeki çağrısını tekrarladı.

AFAD benzeri bir yapının bu konuda da oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bu işin siyaseti yok. Bu işin A, B, C partisine ait ilçe belediye başkanı diye bir kavram yok. Biz, hepsiyle en güçlü kol kola girmeye hazırız. “Düşünsenize; bazı sivil toplum kuruluşları orada, meslek odaları orada, ilçe belediye temsilcileri orada, Büyükşehir Belediyesi orada, Valilik orada, Şehircilik Bakanlığı orada… Hep beraber düşünüyoruz, hep beraber hareket ediyoruz… Yetmedi; müteahhitler orada. Yetmedi; inşaat, malzeme üreten sektörün temsilcileri orada. Yetmedi; bankalar orada. Yetmedi; sigorta kuruluşları orada. Beraber ayağa kalkmanın ve bu işi bütüncül çözmenin gerçekten anahtarının orada olduğunu düşünüyorum. ‘Efendim şu konu var, şu mevzuat var.’ Onlarca mevzuat, onlarca yönetmelik üzerinden bu meseleyi hızlandırmış bir biçimde çözemeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlu, temeli oluşturacak ilk harcı döken butona, binanın en küçük sakinlerinden 4 yaşındaki İdil Öztürk ile birlikte bastı.