İstanbul'da stratejik buluşma

Stratejik iletişimin önde gelen aktörleri İstanbul’da buluşacakANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit 23), 24-25 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Bu yıl “Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma” temasıyla Hilton Bomonti İstanbul Otel’de düzenlenecek zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj ile katılımcılara hitap edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açılış konuşmalarıyla başlayacak zirveye Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming de video mesaj aracılığıyla katılım sağlayacak.

Zirve Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi, Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary, Cumhurbaşkanı Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Kaliforniya Devlet Üniversitesinden Emeritus Prof. Dr. Nancy Snow gibi önemli isimleri ağırlayacak.

Etkinliğe, 30’a yakın ülkeden kamu, özel sektör, medya, akademi, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarından alanında uzman 60 yerli ve yabancı isim konuşmacı olarak katılacak.

9 Panel, 9 ayrı konuşma etkinliği (Stratcom Talks) ve 3 video mesajdan oluşacak olan zirveye 3 bine yakın yerli ve yabancı katılımcının ilgi göstermesi bekleniyor.

Toplam 2 gün sürecek olan zirvede hibrit tehditlerle mücadeleden dijital kamu iletişimine, yeni teknolojilerden yapay zekâya, insani krizlerden uluslararası dayanıklılık inşasına kadar bir çok konu detaylı bir şekilde ele alınacak.

Dezenformasyonla küresel mücadele için iş birliği ve Türkiye’nin dezenformasyonla mücadelesi, zirvede ele alınan konulardan olacak.

Zirvenin ilk gününde “Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler” panelinde hibrit tehdit kavramı ele alınacak.