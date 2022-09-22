İstanbul'da 'Sosyal Girişim'in 5 aylık ilk döngüsü tamamlandı

İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal girişimlerin etki kapasitelerini artırmayı ve özel sektörle sürdürülebilir bağlar kurmalarını hedefleyen Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından PartnerUp Hızlandırma Programı’nın beş aylık ilk döngüsü tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID) ortaklığında yürütülen Sosyal Girişim İstanbul; İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerin etki ölçümleme, yönetme, pazara erişim ve kurumsal iş birlikleri geliştirme konularında kapasitelerini artırmayı amaçlıyor. Program kapsamında hayata geçirilen PartnerUp Hızlandırma Programı ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayan ortaklıklar geliştirilmesine yönelik çalışıyor.

Sosyal girişimlerle kurumsal şirketler arasında köprüler kurmayı hedefleyen PartnerUp’ın ilk döngüsünün kapanış etkinliği 21 Eylül'de Impact Hub Istanbul'da gerçekleştirildi. Açılış ve kapanış konuşmalarını Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, İSTKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Serkan Korkmazarslan ve Impact Hub Kurucu Ortağı Semih Boyacı’nın yaptığı etkinlikte sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için atılan somut adımlar ve yeni işbirliği hikâyeleri paylaşıldı.

Beş aylık iki döngü şeklinde planlanan PartnerUp Hızlandırma Programı’nın ilk bölümünde, desteklenmesi kararlaştırılan girişimlere (Bilim Virüsü, Biriktir, Dem Derneği, Esmiyor, Gozen Institute, Harmoni Kadın Kooperatifi, HAU Biyoteknoloji, HYDROBORPEM, Köstebek, Legal Design Turkey, This is Mana) koçluk desteği ve eğitimler verildi.

Beş aylık süreçte girişimciler sunum yapma, bire bir görüşme, gelir getirici işbirlikleri yaratma konularında kendilerini geliştirirken; sorumlu özel sektör kuruluşları ise kendi sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu hedeflere sahip girişimlerle etkileşime geçme ve pozitif sosyal etkilerini büyütme imkânı buldu.