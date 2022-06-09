İstanbul'da 'Okutan Adalar' ile burs imkanı

İstanbul'da Adalar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için hayata geçirdiği iş birliği kapsamında gençlerin eğitim koşullarını iyileştirebilmek adına 'Okutan Adalar' projesini başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Adalar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen Okutan Adalar Projesi ile üniversite öğrencilerine burs desteği sağlanacak.

Proje ile Büyükada, Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada’da yaşayan Adalılar, Adalar’da ikamet eden ve maddi nedenlerle eğitimine devam etmekte zorlanan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği verecek.

Projeye katılmak isteyen Adalılariçin Türk Eğitim Vakfı’nda burs fonu oluşturulacak. Burs fonunda biriken destekler Türk Eğitim Vakfı tarafından öğrencilere burs olarak verilecek.

Okutan Adalar Projesi’nin Büyükada Anadolu Kulübü’nde yapılan lansmanına Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Ada sakinleri katıldı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Türkiye’de fırsat eşitsizliği, kız çocuklarının okuyamaması gibi sorunlarla mücadelede yaptığı önemli çalışmalarla TEV’i bir kez daha alkışlamak istediğini belirten Gül, eğitimde fırsat eşitsizliği sorunu hepimizin en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise, Türk Eğitim Vakfı'nın çocuklara yurt içi ve yurt dışında 270 binden fazla burs imkanı sağladığına dikkati çekerek, "Türkiye’nin eğitim vakfı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, eğitime inanan ve eğitimde fırsat eşitliğini gözeten bir eğitim çınarıdır. Bundan kısa bir süre önce Kadıköy Belediyesi ile Okutan Kadıköy Projesi’ni başlattık. Bugünde Adalar Belediyesi ile Okutan Adalar Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu projelerin diğer ilçelere örnek olmasını diliyorum” dedi.