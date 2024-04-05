İstanbul'da öğrencilerden iftar sonrası renkli fener alayı

İstanbul'da Küçükyalı Kadir Has İlkokulu, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi kapsamında, Ramazan ayına özel; bando takımı, öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle birlikte fener alayı gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Milli ve manevi değerleri yaşatmak, sevdirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak adına Kadir Has İlkokulu’nda yürütülen ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi kapsamında, Ramazan ayına özel; öğrenciler, öğretmenler ve velilerle birlikte fener alayı düzenlendi.

İftar sonrası okul önünden hareketle başlayan Kadir Has İlkokulu bando takımının 12 davulcusu ve onları yetiştiren öğretmenlerin öncülüğünde gerçekleşen fener alayına okul öğrencileri ve velileri de katıldı. Büyük bir coşku ve yoğun bir katılımla gerçekleşen fener alayı Maltepe Eski Bağdat Caddesi sokaklarında gerçekleştirildi.

Fener alayı, Ramazan ayı ile ilgili mesaj ve manilerden oluşan dövizler de taşınarak bando takımıyla birlikte davullar çalınarak yüründü.