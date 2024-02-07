İstanbul'da Nevşehir buluşması

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, İstanbul’da Nevşehirli hemşehrileriyle bir araya geldi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, İstanbul’da bir takım temaslarda bulundu. İstanbul’da bulunan Nevşehirli Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği (NEVBİAD), Nevşehir Özyayla Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile İstanbul Nevşehir Dernekler Federasyonu’nu ziyaret eden Savran, burada dernek ve federasyon yöneticileri, Nevşehirli iş insanları ve bürokratlarla buluştu.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde İstanbul’da yaşayan Nevşehirli hemşehrilerinin sıcak ve samimi ilgisi ile karşılanan Savran, istişarelerde bulunduğu dernek yöneticileri ve üyeleriyle projelerini paylaştı.

Savran, “Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Biz şehrimizle gurur duyuyoruz. Hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Gece gündüz şehrimizi daha iyi noktalara taşımak için koşturuyoruz.” dedi.