İstanbul'da Malatyalılar buluşması

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) düzenlediği Malatyalılar Buluşması’na katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da gerçekleştirilen programa,İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, milletvekilleri, Malatyalı İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, iş adamları, dernek üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İş İnsanları Derneği (MİAD) üyeleriyle İstanbul’da bir araya geldi. Başkan Gürkan, gerçekleştirilen programda Malatya’nın deprem sonrasında yeniden küllerinden doğarak güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını söyledi.

GÜRKAN, “MALATYA’NIN YERİ DEĞİŞMEYECEK”

Malatyalılarla İstanbul’da bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ve bu anlamda MİAD’a teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Deprem süreci içerisinde Malatyalı hemşerilerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız şehrimizin ve deprem bölgesinin ayağa kaldırılması noktasında azami gayret göstermiştir. Sayın İçişleri Bakanımız Malatya koordinatör bakanı olmamasına rağmen günübirlik her gün Malatya’mıza gelmiş AFAD ve Kızılay’la ilgili işlemlerin sağlıklı yürütülmesi noktasında ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar verilmiştir. Bu anlamda Malatyalı hemşerilerim adına kendilerine müteşekkir olduğumu ve teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya emin ellerde, Malatya güçlü bir hükümetin, güçlü bir devletin bir şehri olarak mazisine layık istikbale hazırlanma noktasında emin adımlarla ileriye gidiyor” diye konuştu.

SOYLU, “ MALATYA ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLACAK”

Malatyalılar Buluşması’na katılan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, “Hatay’da, Kahramanmaraş’ta, Malatya’da bizlerin tarihi mirasıdır. Biz, ilk önce hayatın devam etmesini sağlayabilecek, geçici barınmanın devam etmesini sağlayabilecek, aynı zamanda bir yıl içerisinde kalıcı konutların kalmasını temin edebilecek adımları attık. Malatya’da esnafıyla beraber, tarihi çarşısıyla beraber, teze camisiyle beraber hep birlikte ama hep birlikte göreceksiniz heyecanımla söylüyorum Malatya eskisinden çok daha güzel, eskisinden daha güvenilir ve çok yakın bir zamanda eski hatıralarıyla beraber buluşmuş, yine doğunun baş şehri olarak yine bayrağımızı sallayacak bir şehir olacak. Ümidimiz ve umudumuz budur. Çalışacağız ve gayret göstereceğiz. 14 Mayıs günü inşallah Allah nasip edecek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mazbatayı yeniden aldığında Allah’ın izni ve inayetiyle bütün arkadaşlarımızla görevimiz ne olursa olsun, Malatyalı hemşerilerimizin yanında olacağız. Söz verdiğimiz işler tamamlanıncaya kadar da, insanlarımızın başlarının sıcak yuvaya girinceye kadar da, esnafımızın selamünaleyküm deyip huzurla sabah alışveriş yapmaya başlayıncaya kadar da yanınızdan ayrılmayacağız” dedi.

İstanbul’da gerçekleştirilen programda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2.Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu’ya Malatya gün kurusu kayısısını takdim etti.