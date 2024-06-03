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İstanbul'da liseli gençler projeleriyle yarıştı

İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi'nin 9 Bilim ve Fikir Festivali’nde liseli gençler projeleriyle yarıştı

YAŞAM 03.06.2024, 13:41
İstanbul'da liseli gençler projeleriyle yarıştı

İstanbul'da Üsküdar Üniversitesi'nin 9. Bilim ve Fikir Festivali’nde liseli gençler projeleriyle yarıştı.İSTANBUL (İGFA)- Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liselere yönelik gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali, “Senin Fikrin Senin İcadın” mottosu ile 9’uncu kez düzenlendi.

Lise dönemindeki gençlerin proje kültürü ile girişimcilik pratiğini güçlendirmek ve hayatı kolaylaştırmalarını sağlamak üzere Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji kategorilerinde düzenlenen festivalde dereceye giren projelere ödülleri sunuldu. İstanbul genelinde 73 okuldan 416 öğrencinin takımlar halinde 197 proje ile başvurduğu 9. Bilim ve Fikir Festivali kapsamında dereceye giren öğrencilere para ödülü verildi. 

Rektör Prof. Dr. Nazife Göngör, festivale katılan gençlere, “Bilime dokunun, bilimle haşır neşir olun, düşünün, çalışın ve üretin. Sizler bilimle kaynaşarak çalışmaya devam ettikçe bu dünya değişecek. Gazze’de çocuklar ölmeyecek, gülecek” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, herkesin hakkına hukukuna riayet eden inançlı, imanlı, ihlaslı, bilim ve teknolojiyle dost, meraklı, ilgili bir gençlik yetiştirmek istediklerini belirtirken, Rektör Yardımcısı ve Festival Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin Konuk, Türkiye’de ilk defa böyle bir festivali başlatmış olmak ve bu festivali sürdürebiliyor olmak bizim için gurur verici olduğunu söyledi. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi’nde düzenlenen festivalin ödül töreni Emir Nebi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş’un da katıldığı “Senin Fikrin Senin İcadın” mottosu ile 9’uncu kez düzenlenen festivalde ödüller sahiplerini buldu.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Göngör, bayram havasında geçen festivalde güzel fikirlerin kutlandığını kaydederek, gençlerin pırıl pırıl beyinlerinden çıkan yaratıcılıklarının değerlendirildiğini söyledi.

SMA aşısını geliştirmiş bir üniversite olduklarını, Ar-Ge’sinin tamamlandığını ve ABD’de 2.5 milyon dolara tek dozu uygulanan ilacın üretim aşamasına gelindiğini kaydeden Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Yapılan deneyler, Amerika’da üretilenden daha etkili olduğunu bize gösterdi. Kanser immünoterapisinde ayrıca yapay zeka ile ilgili çalışmalarda gerçekten ön aldık. Ayrıca TÜBİTAK’ın desteklediği uzaya giden 13 projeden bir tanesine sahip olarak yerçekiminin olmadığı şartlarda genler nasıl çalışıyor, o şartları sağlarsak eğer kanser tedavisinde yeni bir yöntem bulabilir miyiz derdiyle deneysel çalışmaları uzaya gönderdik, orada gerekli çalışmaları yapıldı şu an yeryüzündeki analizleri gerçekleşiyor.” diye anlattı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen öğretmen ve Üsküdar Üniversitesi panelistlerine teşekkür belgesinin verildiği programda, bu yıl en çok proje gönderen ilçe olan Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne de bir plaket takdim edildi.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜ TV) ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı yayınlanan tören katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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