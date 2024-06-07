İstanbul'da Kuştepeli çocuklar Darülaceze'de

İstanbul'da Roman çocukların enerjileri ve müzik yetenekleri, Darülaceze’deki büyüklerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından "Gençlerle Geleceğe Bir Adım" projesi kapsamında 11-14 yaşları arasındaki Kuştepe'li çocuklarımıza ve gençlerimize, müzik ve koro çalışması eğitimi verildi.

Eğitimler sonucunda oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu, Darülaceze sakinlerine konser verdi. Ve ortaya Yeşilçam filmlerini hatırlatan bu güzel anlar çıktı.

Söz konusu etkinliğe ilişkin videolu paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu projede emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Darülaceze’deki büyüklerimin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1799093808476365051