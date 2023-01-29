İstanbul'da 'Kariyer Eğitim Günleri' başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin katılımı ile düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri için kayıtlar başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, iş, sanat, medya, spor ve sanat dünyasının temsilcilerini ve akademisyenleri gençlerle bir araya getirdiği program için kayıtlar başladı.

Gençlerin ufkunu genişletecek ve donanımlarını artıracak Kariyer Eğitim Günleri, 18 – 25 Şubat ve 4 Mart tarihlerinde yapılacak. Ücretsiz gerçekleşecek programa kayıtlar online olarak yapılabilecek.

Daha önce “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Duygusal Dayanıklılık, İmaj ve İletişim, Sosyal Yaşamda Kişisel İş Etiketi, İş Hayatında Başarı Adımları” gibi birçok farklı alanda gençlerin üniversite sonrası kariyerleri için önemli bilgiler edindiği Kariyer Eğitim Günleri, bu dönemde de onları geleceğe hazırlayacak konu ve konuklara ev sahipliği yapacak.

FİNALDE KARİYER VE İSTİHDAM ZİRVESİ

Cumartesi günleri gerçekleştirilecek programlar tamamlandıktan sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Kariyer ve İstihdam Zirvesi düzenlenecek.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde yapılacak olan zirve 10 – 11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.