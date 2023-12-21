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İstanbul'da 'Kadın Gücü' zirvesi

YAŞAM 21.12.2023, 09:06
İstanbul'da 'Kadın Gücü' zirvesi

Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi; İstanbul'da SwissotelTheBosphorus'ta gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. yılında, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” kadının gücünü vurgulamak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında topluma ve gelecek nesillere ilham vermek amacıyla, cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında göstermeyi, artırmayı ve desteklemeyi amaç olarak gören akademisyenler, sivil toplum liderleri, fikir öncüleri ve etkili liderlerin katılımıyla Gazeteci – Yazar Özlem Gürses ve Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı ve YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası’nın İstanbul’da gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Cumhuriyetimizin 100. yılı vurgusuyla “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi”nin açılış konuşmaları yaptı.

“Gelecek, kesinlikle kadının gücüyle aydınlanacaktır" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, el ele, kol kola ve özellikle Yönetim Kurulunda Kadın Derneğimizin de bu yöndeki adımlarını da bir nevi kutsal bir yere taşıyarak ‘varız, buradayız ve hazırız’ dediklerini ve hep birlikte ileriye doğru koşacaklarının sözünü verdi.  Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ise, ":eşitliliği ve eşitliği benimsemiş bir toplumsal kültürü oluşturmanın yollarını ve iyi örneklerini konuşmak için Cumhuriyetimizin 100. yılından daha anlamlı bir zaman olamazdı" diyerek, zirvenin hedeflediği toplumsal değişime inandığını söyledi. 

HANDE YAŞARGİL: “VARIZ. BURADAYIZ. HAZIRIZ, VE EN GÜZELİ BERABERİZ”

Gelecek için Kadın GücüZirvesi’nin kapanış konuşmasını ise Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil yaptı.

Zirvede oluşturulan gücün programın çok ötesinde bir etki oluşturduğunu ifade eden Yaşargil, bu güçlü zincir ve bakış açısı büyüyor, birbirimize verdiğimize destek ile biz toplumda daha çok yönetici ve lider role talip olarak, aday olacaklarını söyledi. Bu destekle o rollere güvenle ulaşacaklarını belirten Yaşargişl, "Aldığımız yetki ile ülkemizi daha eşit daha vicdanlı ve daha sürdürebilir bir seviyeye taşıyacağız. Sizi bizim sloganımızla selamlayarak bu zirveyi kapatmak istiyorum. Biz hepimiz; ‘varız hazırız buradayız ve en güzeli beraberiz’.Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet’in 100. Yılı için düzenlenen "Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” salonlarını davetliler yoğun ilgi ile doldurdular.

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