İstanbul'da Japonya rüzgarı esti

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında "Sakura Festivali”ne ev sahipliği yaptı.İSTANBUL (İGFA) -Sabancı Üniversitesi, Japonya’dan sonra ülke dışında ilk kez düzenlenen “Sakura Festivali” ile tarihi günlerinden birini yaşadı.

Kampüs alanında bulunan iki bine yakın Sakura ağacının çiçekleriyle oluşan renk harmonisinin eşsiz görüntüler sunduğu festivalde, binlerce öğrenci ve davetli Japon kültürünü yakından tanıma olanağı elde etti. Türk-Japon ilişkilerinin başlamasının 100’üncü yılına ithaf edilen festival, tüm gün ve gece boyunca sürdü.

Türkiye’nin en büyük Sakura ağacı popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde düzenlenen festivale Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ile Güler Sabancı’nın iş ve akademik dünyadan dostları ve çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Festivale katılan konuklar arasında Japonya Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Mitsubishi Genel Müdürü Yasunori Sakamoto, Toyota Ceo’su Ali Haydar Bozkurt, Bolez Tavuk Yönetim Kurulu Başkanı Athisiko Chikuhama, Itochu Genel Müdürü Takashi Kisimoto, Bridgestone Japonya Temsilci Yonetici Tomio Fukuzimi, Marubeni Genel Müdürü Shigeru Yamaguchi de yer aldı.

Japon kültüründe yeniden doğuşu simgeleyen Sakura ağaçlarının çiçekleriyle süslendiği festival “Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlere başarılarını sürdürme konusunda destek sağlayacak bir kaynak da yaratmış oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı Sakura ağaçlarını yetiştirmeye tutkuyla bağlı olduklarını belirterek, Türkiye ve Japonya arası ilişkilerimiz her zaman iyi olduğunu, Sabancı olarak biz de Japon şirketleriyle son derece güvenilir ortaklıklara sahip olmanın ayrıcalığını yaşadıklarını ve onur duyduklarını söyledi. "Bugün ortaklıklarımız oldukça başarılı çünkü bu şirketlerle aynı değerleri paylaşıyoruz" diyen Sabancı, "Artık yılları saymıyoruz ve bugün burada, Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100’üncü yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.