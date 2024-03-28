İstanbul'da İmamoğlu çifti İSMEK kursiyerleriyle buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Yaşam Merkezi’nde faaliyet gösteren Enstitü İstanbul İSMEK kursiyerleri ile buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte Enstitü İstanbul İSMEK kursiyerleriyle buluştu.

38 ilçede, 150 noktada hizmet verdiklerini belirten İmamoğlu, önümüzdeki dönemde 20 noktada daha hizmet verir hale gelecekleri bilgisini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok biriminde kadın istihdamına önem verdiklerini aktaran Başkan İmamoğlu, “Eş, dost, akraba işini kamuda asla sevmedim, sevmem. Akrabalık yeri değildir siyaset. Akrabalık yeri değildir kamu kurumu. Benim eşim şahit; bilir. Akrabam kapıdan içeri giremez benim kurumumda, yönetici olduğum yerde. Akrabam gitsin işini yapsın, gücünü yapsın. Burası herkesin eşitlendiği bir yerdir. O bakımdan, inşallah herkesin liyakatinin karşılığını elde ettiği, çocuklarımızı ve gençlerimizin hakkını aldığı günleri hep beraber görürüz. Ben de bunun karşılığını vermek adına, bir nefer gibi çalışmaya, hepinizin huzurunda söz veriyorum” diye konuştu.

“KREŞLERİMİZİN ÇALIŞANLARININ YÜZDE 98’İ KADIN”

Ekonomik krizin toplumun büyük kesimini olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK’leri bu kapsamda yenileyerek, geliştirdiklerini belirtti. Açtıkları Bölgesel İstihdam Ofisleri ile Enstitü İstanbul İSMEK’lerin ortak çalışmasının kendileri ve vatandaşlar için önemli olduğunu kaydeden İmamoğlu, buralardaki ve farklı alanlardaki kadın istihdamına yönelik çalışmalarını örneklendirdi. İmamoğlu, “Mesela, Enstitü İstanbul İSMEK’lerdeki eğitmenlerin yüzde 75’i kadın. Mesela, kreşlerimizin çalışanlarının yüzde 98’i kadın. Kreş açtık 100 tane. Düşünün; orada 1,500 yüz insan çalışıyor, yüzde 98’i kadın. Bir de böyle bir faydası var. Mesela Kent Lokantaları açıyoruz. Kent Lokantalarında da tamamını kadın dedik mesela. Ve açtığımız mahalleden alıyoruz kadın çalışanları. Her Kent Lokantasında 8-10 kadın çalışan var” bilgilerini paylaştı.