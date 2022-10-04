İstanbul'da 'gençlik ve çocuk buluşmaları' başladı

İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”, Murat Şeker ve İpek Tuzcuoğlu’nun katıldığı atölyelerle başladı.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde TÜRSAK Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde Murat Şeker ve İpek Tuzcuoğlu’nun katıldığı atölyelerle başladı.

YÖNETMENLİĞE DAİR TÜYOLAR PAYLAŞILDI

“Gençlik ve Çocuk Buluşmaları”nın ilk gününde Gençler İçin Yönetmenlik Atölyesi’ni gerçekleştiren; Çakallarla Dans, Arkadaşım Max ve Aşk Tutulması gibi çok sevilen filmlerin yönetmeni olan Murat Şeker, gençlerle filmler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Şeker, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, aslında gençleri Beyoğlu’na davet etmek için bir başlangıç. Çünkü Beyoğlu, gençlerle güzel.” diye konuştu. Atölye kapsamında yönetmen olmanın inceliklerini paylaşan Şeker, “Yönetmen olmak için film yapılmaz, film çekmek için yönetmen olunur.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR DRAMA YAPTI

Buluşmalar kapsamında ikinci etkinlik Çocuklar İçin Oyunculuk Atölyesi olurken; oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun gerçekleştirdiği atölyede zaman zaman ebeveynlerin de dahil edildiği ve çocukların duygularının ön planda olduğu drama etkinlikleri yapıldı. Tuzcuoğlu, çocukların yer aldığı yaratıcı dramada önemli olan, mümkün olduğunca çocukları özgür bırakmak olduğunu söyledi.

Etkinlik programında 12 atölye ve 3 söyleşi yer alırken; atölyeler Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde, söyleşiler ise İstanbul Sinema Müzesi Atlas 1948 Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak düzenlenirken; katılımın kontenjan ile sınırlı olduğu atölye ve söyleşilere https://kulturbulusmalari.com/basvuru adresi üzerinden rezervasyon yapılabiliyor.