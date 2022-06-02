İstanbul'da gençler iş hayatıyla tanışacak

Türkiye’nin yakıcı sorunu işsizliğe çözüm arayışlarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istihdam ofislerinin ardından İstihdam Zirvesiyle bir adım daha atıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli gündemleri arasında yer alan istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için kolları sıvadı.

3 Haziran Cuma ve 4 Haziran Cumartesi günü Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul İstihdam Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine yön veren 130’dan fazla firmanın stant kuracak.

Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler, meslek örgütleri, sanayi birlikleri, İBB yöneticileri, üniversitelerin öğrenci kulüpleri de yer alacak.

Zirve süresince; meslek, iş ve işsizlik gündemine dair oturumlar, sektör bazında düzenlenecek. Sektör Buluşmaları ve Kişisel Gelişim seansları ile dopdolu bir program katılımcıları bekliyor.

Fuar alanına iş aramaya gelen gençler, üniversiteliler, işverenlerle yüz yüze tanışma imkanı bulacak.

Katılımcıların https://istihdamzirvesi.com/ sitesi üzerinden kayıt olduktan sonra ‘QR kod’ ile ücretsiz katılabileceği zirvede, firmaların talebi doğrultusunda hızlı mülakatlar da yapılabilecek. Mülakatlar sonucunda, işveren firmalar çalışmak istediği kişiyi anında işe alabilecek.

Etkinliklere ulaşım Yenikapı Metro ve Marmaray’dan Fuar alanına yarım saat aralıklarla ücretsiz İ.E.T.T otobüsleriyle sağlanacak.