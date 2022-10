İstanbul'da 'Genç Eyüpsultan'da ilk ayın kazananları ödüllerine kavuştu

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'nin Eyüpsultan’da yaşayan gençler için hayata geçirdiği uygulama Genç Eyüpsultan'da ilk ayın kazananları ödüllerini aldı.İSTANBUL (İGFA) - Genç Eyüpsultan uygulamasında gençler, kullanım durumlarına göre kazandıkları elmaslarla birbirinden güzel sürpriz hediyelere sahip olabiliyor.

Her ayın birincisine bilgisayar ve her ayın ilk 150’sine çeşitli ödüllerin verildiği uygulamada bu ay yaklaşık 10 bin elmas biriktirerek birinci olan Enes Sessiz bilgisayar, 9 bin 937 elmas biriktirerek ikinci olan Adnan Elkoca tablet ve 5 bin 171 elmas biriktirerek üçüncü olan Said Enes Uğurlu da tablet kazandı.

İLK AYIN KAZANANLARINA ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN DENİZ KÖKEN VERDİ

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası’nda düzenlenen ödül töreninde kazananlara ödüllerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Deniz Köken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte katılımcı belediyeciliğe ayrı bir parantez açtıklarını ifade etti. Katılımcı belediyeciliğe böyle bir parantez açtıklarını belirten Başkan Köken, bununla birlikte hem görüş almış olduklarını, hem teşvik etmiş, hem de kendilerini yenilemiş olduklarını kaydetti.

35 günde 3 bin 500 gencin bu uygulamaya üye olduğunu kaydeden Başkan Köken, "Demek ki gayret edince oluyormuş. Bundan sonra şöyle olacak, bunları da yapsaydınız daha iyi olurdu demeye başlayacaksınız çünkü ne yapıldığını gördüğünüzde yeni projeler aklınıza gelecek" dedi.

İLK 150’YE GİRENLER SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANDI

Bu arada ilk 150’ye giren gençlere ise bisiklet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, eşofman takımı, spor ayakkabı, powerbank, Ensari Konağı Sosyal Tesislerinde 3 kişilik yemek, ücretsiz yüzme havuzu üyeliği, USB flash bellek, ve toplu ulaşımda 10 biniş hakkı gibi sürpriz hediyeler verildi.