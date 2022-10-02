İstanbul'da evcil dostunla seyahat edebilme şartları güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde toplu ulaşım araçlarında can dostlarımızla seyahat edebilme şartlarını yeninden düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un evcil sessiz ve dilsiz sakinleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde yeni bir hakka kavuşuyor. İstanbulluların can dostu olan evcil hayvanlar, belirlenen şartlar çerçevesinde toplu ulaşım araçlarında sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir konunun uzmanlarıyla bir üst kurul oluşturarak, toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanlarla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeninden düzenlendi.

İBB’ye bağlı metro, otobüs ve vapurlarda; rehber ve 5 kilodan hafif köpekler ile kediler gün boyu seyahat edebilecek. 5 kilodan fazla köpeklerle ise 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri dışında kafessiz olarak yolculuk yapılabilecek.

Köpeklerin ağızlık ve tasma takmaları, kedilerin özel çantasında taşınması yeterli olacak.

Evcil kuş türleriyle ise kafeslerinde taşınmak şartıyla günün her saati toplu ulaşım araçlarında seyahat yapılabilcek.