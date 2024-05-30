İstanbul'da coşkulu fetih gecesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘İstanbul’un Fethi’nin 571. Yıldönümü’ etkinliklerinde konuştuİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin 571. yıldönümünü, şanına yakışır bir şekilde kutladı.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen kutlamalara, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler; İBB Mehteran Bölüğü, görsel ve ışık gösterileri ile İstanbul’un fethinin canlandırıldığı sahne gösterisi ile renklendirildi.

Fatih’in İstanbul'u fethederek kenti, doğu ve batı kültürlerinin buluştuğu bir dünya başkenti haline getirdiğine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul, ta o zaman adaletin, hoşgörünün simgesi oldu. Bu şehre sahip çıkmak, bu şehrin her türlü ruhuna sahip çıkmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, yeni bir çağ açan değerlerine sahip çıkmaktır. Bu şehre sahip çıkmak, İstanbul'u işgalden kurtarıp, yeniden milletimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır” dedi.