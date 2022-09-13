İstanbul'da bin kız öğrenci hayallerini büyütecek

Kız çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi büyüyor. Geçen yıl 300 kız öğrenciye burs sağlayan ‘Büyüt Hayallerini’ projesi bu yıl bin kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçen yıl 300 kız öğrenciye eğitim bursu veren ‘Büyüt Hayallerini’ projesi, bu yıl bin kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Fikir öncülüğünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun yaptığı projede, ‘İstanbul Vakfı’ ile birlikte,‘İlham Veren Adımlar’ kitabının satış geliriyle, bin kız öğrenciye burs imkanı sağlanacak.

Başvurular 14 Eylül ile 24 Eylül tarihleri arasında https://istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılacak.

Yeni öğrenim yılında burs desteği sağlanacak kız öğrenci sayısının artmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Dilek Kaya İmamoğlu, İstanbul Vakfı ile yürütülen 'Büyüt Hayallerini' projemizle birbirinden güç alan bir aile olma yolunda değerli bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 300 kız öğrenci eğitim bursu desteğimizden faydalandı. Bursiyerlerimizin ailemizin bir parçası olmasından ve bir araya geldiğimiz etkinliklerde her biriyle bağlarımızı güçlendirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni öğretim yılında ailemizi daha da genişletiyoruz. İlham Veren Adımlar kitabımızdan elde ettiğimiz gelir ve güzel yürekli destekçilerimizin yardımlarıyla eğitim bursu alacak öğrenci sayımızı artırıyor, İstanbul’da öğrenim gören 1000 kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.