İstanbul'da AKOM uyardı! Saat 13'e dikkat

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda, il genelinde akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul’da saat 13.00 itibariyle etkili yağış beklendiğini duyurarak, uyarı yayınladı.

Uyarıda, İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetler sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor.

Açıklamada, "AKOM verisine göre il genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz." denildi.

AKOM ayrıca, Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.

Bu arada yağışların; Marmara’nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne’nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.