İstanbul'da 71 bin gence tercih danışmanlığı yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren üniversite adayı gençlere tercih dönemi boyunca ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sundu. İstanbul’un 22 noktasındaki Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezlerine gelen ve Alo 153 hattını arayan 71 bin gencin tercihlerini en iyi şekilde yapabilmesi için destek verildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri ile üniversite seçimi konusunda İstanbul’un meydanlarında gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilen hizmetle, YKS’ye giren öğrenciler geleceklerini şekillendirecek üniversite tercihlerinde yalnız bırakılmadı.

Oluşturulan merkezlere sınav sonuç bilgileri ile gelen gençler; puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yaptı. Öğrencilere; ilgi alanları, yetenekleri, beklentileri, başka bir şehirde üniversite eğitimi gibi konularda çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

Tercih danışmanlığı hizmetini 147 rehber ve uzman personel ile gerçekleştirilirken, toplamda 22 meydanda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik desteği verildi. 20 Temmuz’da hizmet vermeye başlayan merkezlerde üniversite tercihlerinin yapıldığı son tarih olan 5 Ağustos’a kadar toplamda 71 bin kişiye tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu.