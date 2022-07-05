İstanbul'da 51 Blokzincir Uzmanı mezun oldu

İstanbul Üniversitesi’ndeki eğitim programından 51 Blockchain uzmanı mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Av. Abide Gülel ve Prof. Dr. Burak Gemalmaz tarafından hazırlanan ve Cybor Holding sponsorluğunda gerçekleşen “Blokzincir (Blockchain) Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı” sertifika programı sona erdi.

İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt kampüsündeki tarihi rektörlük binasında yapılan seminere, 300’e yakın ön kayıt başvurusu yapıldı ama bu kişiler arasından 67 katılımcı seçildi. 51 katılımcı, üniversite tarafından verilecek başarı sertifikasını almaya hak kazandı.



Eğitimde tamamen akıllı telefon, tablet ve laptop kullanan katılımcılar sınava online girdi.



Ana sponsor Cybor Holding tarafından tüm katılımcılara simlerine özel “Celebrate With Us” isimli NFT koleksiyonu hediye edildi. Eğitimi organize eden Lexcio ekibi kurucusu Prof. Dr. Burak Gemalmaz, Sanal Dünyalarda İktidar ve Özgürlük isimli kitabını imzaladı. Dr. Fatih Cengil de Prof. Dr. Fatih Bilgili ile yazdığı Blockchain ve Kripto Para Hukuku isimli kitabını imzaladı.