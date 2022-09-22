İstanbul'da 100 kadın yazılımcı yetiştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, “Yazılımcı Yetiştirme Projesi” için başvurularda en az 100 kadın yazılımcıyı, teknoloji sektörüne kazandırmayı hedeflendi. İstihdam desteği, Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla yapılacak olup son başvuru tarihi 30 Kasım olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen “Yazılımcı Yetiştirme Projesi” için başvurular alınmaya başlandı.

Kariyerine bilişim alanında yön vermek isteyen en az ön lisans mezunu herkesin başvuru yapabileceği “Yazılımcı Yetiştirme Projesi”nin öncelikli hedefi; yazılım sektörüne nitelikli gençler kazandırmak. Fenerbahçe Üniversitesi ve Farmasi’nin de desteği ile hayata geçirilen eğitim programının sonunda en az 100 kadın yazılımcının sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

Program sonunda en az 100 kadın yazılımcıyı, teknoloji sektörüne kazandırmayı hedefleyen İBB, Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla istihdam desteği de sağlayacak.

TOPLAM 500 SAAT EĞİTİM

Başvurusu uygun bulunan adaylar, önce Fenerbahçe Üniversitesi’nde sınava girecek daha sonra mülakata alınacak. Değerlendirmeleri olumlu bulunan kişiler programa dahil olacak.

Programa katılma hakkı kazanan kişiler; Fenerbahçe Üniversitesi ve Enstitü İstanbul İsmek tarafından sağlanacak teknik ve kişisel gelişim eğitimi olmak üzere toplamda 500 saat eğitim alacak.

Son başvuru tarihi 30 Kasım olan “Yazılımcı Yetiştirme Projesi”nde eğitimler 3 Ekim’de başlıyor. Eğitimlere ön lisans mezunu herkes başvurabiliyor.