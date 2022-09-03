İstanbul Cevahir'de müzik dolu akşam

İstanbul Cevahir, şehrin notalarını ziyaretçileriyle buluşturduğu konserlerine bu yaz da devam ediyor. 2 Eylül tarihinde Nova Norda ve Can Bonomo’nun sahneleriyle başlayan konserler müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.İSTANBUL (İGFA) - Tüm müzik tutkunlarına 4 Eylül’e kadar eğlenceli saatler yaşatmayı amaçlayan İstanbul Cevahir’de “müziğin yeri ve zamanı” mottosuyla hazırlanan etkinlikler, Nova Norda ve Can Bonomo konserleriyle başladı. Yıl boyu çeşitli aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan İstanbul Cevahir, Gripin’den Göksel’e sevilen sanatçıların yer aldığı konser programıyla şehrin ritmini müzikseverlerle buluşturuyor.

Konserler öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen İstanbul Cevahir Pazarlama Direktörü Eren Topal, geçen yıl başlayan etkinliklere ilginin yoğun olmasından dolayı bu yıl da yaz konserlerine devam ettiklerini ifade etti. Topal, “Müzik endüstrisine faydalı olduğunu düşündüğümüz için böyle bir projenin içerisindeyiz. Bu tarz etkinliklerin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Nova Norda ile Başlayan Yaz Konserlerine Yoğun İlgi

Yazın tadı “Yine Cevahir’de!” diyenler Nova Norda’nın renkli müzik ziyafetinde buluşurken; her yaştan insanın keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyan yaz konserlerinin ilk gününe ilgi yoğundu.

Can Bonomo ile Coşku Doruğa Ulaştı

Nova Norda’nın ardından şehrin en keyifli noktası İstanbul Cevahir’in sahnesinde yerini alan Can Bonomo, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Can Bonomo, sahne performansı sırasında geçen yıl da İstanbul Cevahir’de konser verdiklerini hatırlatırken; “İstanbul’daki konserlerimiz hep keyifli geçiyor. Bugün de yine şahane bir kalabalıkla birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cevahir’de Üç Gün Boyunca Şehrin Notaları Yankılanacak

Elektronik, rock ve pop gibi farklı tarzda müzikseverleri bir araya getiren İstanbul Cevahir’de, 3 Eylül Cumartesi günü Gripin sahnede olacak. Üç gün boyunca yazın ışıltısını şehrin notalarıyla buluşturacak olan İstanbul Cevahir’in yaz konserleri, 4 Eylül Pazar günü Göksel’in eşsiz sahne performansıyla son bulacak.

Birbirinden özel sanatçıların canlı performanslarıyla yer aldığı yaz konserleri, İstanbul Cevahir Ana Giriş Kapısı’nda ücretsiz olarak gerçekleşiyor.