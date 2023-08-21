İstanbul Büyükşehir spora ve sporcuya desteği artarak sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içerisinde, 20 branşta, 115 farklı kalemde, toplam 377 bin 920 adet malzemenin bin 250 amatör spor kulübüne dağıtımını başlattı.İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine sağladığı malzeme desteğini artırarak devam ettiriyor.

2023 yılı içerisinde, 20 branşta, 115 farklı kalemde, toplam 377 bin 920 adet malzemenin bin 250 amatör spor kulübüne dağıtılması için düzenlenen tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sultangazi’deki Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen tören, sporcular tarafından gerçekleştirilen görsel şovlar ve İBB Spor Kulübü Karate Takımı’nın gösterisiyle başladı. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Başkanı İmamoğlu, törende birer konuşma yaptı.

Malzeme dağıtım töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Spor hem bedeni hem fikri hem de zihni olarak, insanları iyi geliştiren bir yol haritasıdır. Bu bağlamda tesisleri açtık ve oralarda şampiyonlarımızı yetiştirmeye başladık. 144 kulübe, 21 bin 240 sporcuya hizmet eden tesislerimiz var. Yeni tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Temeller atmaya devam ediyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

2023 yılı spor malzemesi desteği kapsamında 39 milyon 285 bin 323 TL’lik spor malzemesi kulüplere dağıtılacak. Böylece, İBB Başkan’ı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamasından bugüne kadar amatör spor kulüplerine yapılan malzeme desteğinin miktarı toplamda 70 milyon 628 TL’ye ulaşacak.