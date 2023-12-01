İstanbul Büyükşehir'den Süloğlu'na destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ ekipleri Süloğlu Belediyesine ait evsel nitelikli atık su ve yağmur suyu hatlarında olabilecek olumsuzluklara karşı tam donanımlı kombine aracıyla ilçe genelinde çalışmalarına başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçe genelinde bulunan kanalizasyon hattında yağışların başlamasıyla zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Hattımız yaklaşık 20 yıl önce yapılmış ve bu zamana kadar böyle kapsamlı temizlik çalışması yapılmamıştı. Sağ olsun her zaman her konuda büyük katkı ve destekleri olan Edirne belediyemiz araçlarını gönderiyor ve sıkıntılarımızı gideriyordu. Tabi bizim tüm sokak ve caddelerimizde bulunan hatlarımızın temizlenmesi için yaklaşık bir haftalık süre gerekiyordu. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ilettiğimiz bu konuyu İSKİ Genel müdürümüz, hemşehrimiz Şafak Başa’ya ilettiler. Kısa süre içerisinde yapılan görevlendirme sonrası dün itibariyle tam donanımlı kanal açma aracı ilçemizde çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek ve büyük katkı sağlayacak bu çalışma başta olmak üzere, görev süresince hep yanımızda olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa’ya, Mahalli İdareler Koordinasyon Merkezi Emekçilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Merkez mahallesinde çalışmalara başlayan İSKİ ve Süloğlu Belediyesi Personelleri titizlikle kanal açma ve temizlik çalışmalarını yürütüyorlar.