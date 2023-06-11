İstanbul Büyükşehir atölyelerinde mezuniyet coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ders Atölyeleri ve İBB Teknoloji Atölyeleri 2022-2023 dönemi mezun öğrencileri için, İBB Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda mezuniyet şöleni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Teknoloji Atölyeleri ve Ders Atölyeleri’ni başarıyla tamamlayan yaklaşık 3 bin öğrencinin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Amaçlarının şehirde yaşayan çocuklar ve gençler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Bu memlekette, cumhuriyet ve demokrasi arayışımız var. Cumhuriyetin anlamı nedir biliyor musunuz? Cumhuriyetin anlamı; işte Trabzon Akçaabat'ın bir köyünde doğan bir çocuğun İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olabilmesidir. Cumhuriyet; Kasımpaşa'da doğan bir çocuğun, Türkiye'de Cumhurbaşkanı olabilmesidir. Meseleye böyle baktığımız zaman, işte o Cumhuriyetin değerlerini koruduğumuz zaman, bu ülkenin, bu milletin demokrasisinin herkese fırsat verdiğini görürsünüz. Ama bunu sekteye uğrattığınızda ve insanları bu anlamda ortak mücadelenin bir parçası yapmadığınızda, işte o zaman memleketin geleceği karanlıkta kalır” dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından, yıl İçerisinde ulusal ve uluslararası yarışmalardan dereceler kazanan 14 kişilik İBBTech Takımı ile İBB Ders Atölyeleri’nde yine yıl içerisinde yapılan deneme sınavlarında başarı gösteren 6 öğrenciye ödüllerini takdim etti. İmamoğlu ile mezuniyet anısı fotoğrafı çektiren öğrenciler, Mavi-Gri müzik grubunun şarkılarıyla yılın yorgunluğunu attı.