İstanbul Büyükçekmece’de eğlenceli sömestr

İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi sömestr tatilinin başlamasıyla çocuklara özel eğitici, öğretici ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 6 merkezde süren etkinliklere çocukların ve ailelerinin katılımı yoğun oldu. Eğitici ve öğretici atölyeler sömestr tatili boyunca devem etmesi bekleniyor.

Her fırsatta etkinliklere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, çocuklarla birlikte zaman geçirirken, çocuklarınb el ve zihinsel becerilerini güçlendirecek etkinlikler yapıyor.

Sömestr tatili kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde devam eden atölyelerde Karikatürist İrfan Ünalan ile çocuklar el ve zihinsel becerilerini güçlendirecek birbirinden güzel karikatür çalışmaları yapıyorlar.