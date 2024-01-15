İstanbul BUSADER'den ilgi gören buluşma

İstanbul BUSADER, yeni yılın ilk buluşmasında, Yazar, Özgür Zihin & Nefes & Beden Sistemi Tasarımcısı ve Eğitmeni Piraye Erdoğan'ı üyeleriyle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri (BUSADER) Federasyonu çatısı altında yer alan İstanbul BUSADER, 2024'ün ilk etkinliğinde çok özel bir konuk ağırladı. Yazar, Özgür Zihin & Nefes & Beden Sistemi Tasarımcısı ve Eğitmeni Piraye Erdoğan'ı üyeleriyle buluşturan İstanbul BUSADER'in daveti büyük ilgi gördü.

BUSADER Federasyonu tarafından inşa edilen Hatay Samandağ BUSADER İlkokulu yararına gerçekleşen etkinlikte Erdoğan, konuklara 'dönüşüm' semineri verdi.

Etkinliğin sonunda Piraye Erdoğan'ı çiçek ve bir plaketle kutlayan İstanbul BUSADER Başkanı Dr. Yasemin Yakut, davete katılarak okul inşaasına birer tuğla daha koyan tüm konuklara teşekkür etti. Finalde ise Piraye Erdoğan, okurları için kitabını imzaladı.