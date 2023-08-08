İstanbul Beylikdüzü SECAP'la riskleri azaltıacak

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Enerji A.Ş. arasında imzalanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” iş birliği protokolünün ardından çalışmalara başlandı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin iklim değişikliğiyle ortaya çıkan çeşitli riskleri azaltmak adına İstanbul Enerji A.Ş. iş birliği ile oluşturacağı "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" için çalışmalara hızla başlandı.

İlk etapta teknik ekip ve iç paydaşların bilgilendirilmesi adına düzenlenen toplantı, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Belediyenin farklı birim ve müdürlüklerinde görev alan çalışanların katıldığı toplantıda, eylem planının oluşturulması için yıl içerisinde yapılacak çalışmalar aktarıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşegül Özbakır Acımert ile Doç. Dr. Erhan Kurtarır; sera gazı envanter oluşturma ve hesaplama yönetimleri, SECAP oluşturma sürecinin adımları ve belediye iç koordinasyonu gibi konuların yer aldığı sunumlar gerçekleştirdi.

“SERA GAZI SALINIMINI BİR AN ÖNCE DURDURMAK ZORUNDAYIZ”

Eylem planının ilk aşamasının veri toplama ve envanter oluşturma olduğunu ifade eden Beylikdüzü Belediyesi Çevre Yönetim Şefi Tuncay Canpolat, “Sera gazı salınımını bugün durdurmuş olsak bile küresel ısınmanın etkisi yıllarca devam edecek. O yüzden zaman kaybetme lüksümüz yok. Bir an önce bu salınımı durdurmak zorundayız. Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık, SECAP’ın tanıtım toplantısında 2030 yılına kadar emisyon azaltma hedefimizin yüzde 40 olduğunu ifade etti. Bu projeyi öncelikle iç paydaşların benimsemesi gerekiyor. Mevcut kent ve toplum düzeni hizmet kalitesini nasıl artırırız diye çalışma yapmamız ve eylem planını tüm ayrıntılarıyla ortaya koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.