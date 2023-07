İstanbul Beylikdüzü'nden kurban eti desteği

Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etler, sosyal inceleme sonucu tespit edilen hanelere belediye ekiplerince tek tek ulaştırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdü. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal inceleme ile tespit edilmiş ihtiyaç sahibi ailelere et yardımı sağlandı.

Endüstriyel dolaplarda dinlendirilen kurbanlık etlerin, vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaşması için soğutuculu araçlar ve uzman ekiplerle birlikte dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediyenin katkılarıyla yürütülen dağıtımda, Beylikdüzü’nün hayırsever vatandaşları ve iş insanları tarafından bağışlanan etler,paketlenmiş bir şekilde ve hijyen kuralları gözetilerek vatandaşlara ulaştırıldı.

Dağıtım sürecinin büyük bir özen ve titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gökşen Ayözen, “Dayanışma ve yardımlaşma duygularının en üst düzeyde olduğu bir Kurban Bayramı’nı geride bıraktık. Bu bayram da bağışlarıyla Beylikdüzü’nde yardımlaşma ruhunu yaşatan herkese teşekkür ediyorum. Paylaşmanın ve dayanışma ruhunun daim olduğu, sağlık ve mutlulukla bir arada olacağımız daha nice güzel bayramlar diliyorum” şeklinde konuştu.