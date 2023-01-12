İstanbul Beylikdüzü'nden kalpleri ısıtan destek

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, sosyal yardımları kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve bot desteğinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ilçede yaşayan çocukları unutmayarak kışlık mont ve bot dağıtımı gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan destek kapsamında sosyal inceleme sonucu belirlenen7-15 yaş aralığındaki 2 bin 200 çocuk, yeni giysilerine kavuştu. Kış aylarındaki olumsuz hava koşullarından çocukların daha az etkilenmesi adına yapılan dağıtım,Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti.

Sosyal yardımlarda önceliği her zamançocuklara verdiklerini dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Sosyal yardım projelerimizi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi haneye ulaşmaya gayret ediyoruz. Ülkemizde mevcut ekonomik düzenden en çok etkilenen kesim maalesef ki çocuklar oldu. Biliyoruz ki çocuklarına kıyafet almakta zorlanan ailelerimiz var. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak soğuk havalarında etkisini gösterdiği bugünlerde evlatlarımızın olumsuz hava koşullarından daha az etkilenmesini sağlamak için kışlık bot ve mont desteği sağladık. Çocukların yüzlerindeki gülümsemeden aldığımız güçle onlar için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.